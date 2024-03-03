"Вернадский" посетили морские слоны — видео

Украинские полярники показали морских слонов, которые бывают возле "Вернадского" крайне редко.
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали морских слонов, которые по словам специалистов, бывают возле станции крайне редко.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
"В то утро биолог 28-й УАЭ (Украинской антарктической экспедиции, — ред.) Тарас Перетятко шел по важному делу — считать пингвинов и снимать данные с логеров. И случайно наткнулся на морских слонов, которые бывают в этой местности очень редко", — говорится. в сообщении.
На видео молодые самки морских слонов. Возле "Вернадского" их можно встретить нечасто – морские слоны по большей части обитают на островах Субантарктики.
Напомним, украинские полярники показали уникальное видео с пингвинятами.
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