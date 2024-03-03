До "Вернадського" завітали морські слони – відео

Українські полярники показали морських слонів, які бувають біля "Вернадського" вкрай рідко.
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали морських слонів, які за словами спеціалістів, бувають біля станції вкрай рідко.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр..
"Того ранку біолог 28-ї УАЕ (Української антарктичної експедиції, - ред.) Тарас Перетятко йшов у важливій справі – рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів, які бувають у цій місцевості дуже рідко", - йдеться у дописі.
На відео молоді самиці морських слонів. Біля "Вернадського" їх можна зустріти нечасто – морські слони здебільшого мешкають на островах Субантарктики.
Нагадаємо, українські полярники показали унікальне відео з пінгвітятами.
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