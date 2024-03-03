До "Вернадського" завітали морські слони – відео

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали морських слонів, які за словами спеціалістів, бувають біля станції вкрай рідко.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр..

"Того ранку біолог 28-ї УАЕ (Української антарктичної експедиції, - ред.) Тарас Перетятко йшов у важливій справі – рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів, які бувають у цій місцевості дуже рідко", - йдеться у дописі.

На відео молоді самиці морських слонів. Біля "Вернадського" їх можна зустріти нечасто – морські слони здебільшого мешкають на островах Субантарктики.

Нагадаємо, українські полярники показали унікальне відео з пінгвітятами.

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