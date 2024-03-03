“Так війни не виграються!”: військовий назвав головну проблему України

Наша головна проблема — це люди і ментальна складова нашого народу. На сьогоднішній день українці не об’єднані ідеєю перемоги, а війна для них десь там далеко — в Донецькій області.

Таку думку в інтерв’ю TSN.ua висловив штурмовик спецпідрозділу Головного управління розвідки України “Кракен” на позивний “Кавалер”.

За словами військового, за два роки повномасштабної війни дуже багато людей повернулися до звичайного життя.

“Насправді, найголовніше — це люди. Якщо люди об'єднані однією метою і всі люди хочуть перемоги, вони будуть працювати над цим. На жаль, у нас зараз люди не об'єднані цією ідеєю. І за два роки повномасштабної війни дуже багато людей повернулися до звичайного життя — працюють, відпочивають. І війна вже десь там, далеко, в Донецькій області, в Луганській області, на Запоріжжі, де багато хто навіть не був. І їх це не бентежить. Я вважаю, що наша наша головна проблема — це люди і ментальна складова нашого народу”, — розповів “Кавалер”.

Аліна Туришин і "Кавалер" / Фото: ТСН.ua

На його думку, українське суспільство повинно якнайшвидше змінитися для того, щоб здобути перемогу.

“На жаль, коли меншість людей, меншість населення приймає участь у такій великій війні, несе величезні втрати, а інша, більша частина населення, взагалі не дотична до цього…. Так війни не виграються. Можна взяти за приклад Першу чеченську кампанію. Якщо я не помиляюсь, близько дев’яти відсотків чоловічого населення країни на той час взяли зброю в руки і почали знищувати російських окупантів, які прийшли до них на землю”, — каже військовий.

За його словами, це гарний приклад того, як народ домігся своїх вимог без міжнародної підтримки — тільки завдяки об’єднаності.

“У них не було танків, у них не було там літаків і так далі. Основна зброя стрілецька була. І все одно люди воювали, тягнули і добилися свого в першій кампанії. На сьогоднішній день в Україні, я думаю, близько чотирьох-п'яти відсотків чоловіків задіяні у такій великій війні, яка у нас зараз відбувається”, — розповів “Кавалер”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТРЕБА ВИХОВАТИ У РОСІЯН СТРАХ ДО УКРАЇНИ! Ексклюзивне інтерв’ю штурмовика “Kraken”!

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