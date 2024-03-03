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Євгенія Емеральд вперше за тривалий час показала своїх помітно підрослих доньок

Євгенія Емеральд вперше за тривалий час показала своїх помітно підрослих доньок

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Ексвійськова разом із дітьми сходила до церкви.

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд вкрай рідко ділиться сімейними світлинами.

Зокрема, ексвійськова не показує знімки з дітьми. Однак цього разу Емеральд зробила виняток. У своєму Instagram поліцейська опублікувала фото з доньками та показала, як дівчатка помітно підросли.

Так, Емеральд показала фото з Жасмін. Як зізналась ексвійськова, донька нарешті дозволила їй це зробити. Загалом, раніше Євгенія не публікувала знімки зі старшою донькою, адже вона забороняла та не хотіла публічності.

Євгенія Емеральд зі старшою донькою / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд зі старшою донькою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Окрім того, Емеральд опублікувала світлини й з молодшою дівчинкою Афіною, якій незабаром вже виповниться рік. На знімку ексвійськова показала, як у сонячний день прогулювалася з донечкою на подвір'ї.

Євгенія Емеральд із молодшою донькою / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд із молодшою донькою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До речі, а в неділю, 3 березня, Емеральд разом із дітьми поїхала до церкви. Там вони зустрілися з пастором, який служить на фронті. Ексвійськова поділилася, що допомагала його підрозділу збирати кошти на авто.

"Із моїм побратимом-пастором, якому ми всі допомагали і зібрали кошти на авто", - підписала кадр Емеральд.

Євгенія Емеральд із доньками та пастором / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд із доньками та пастором / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, нещодавно рідкісним фото з донькою поділилася співачка Гайтана. Артистка показала, як 6-річна Сапфір-Ніколь помітно підросла.

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