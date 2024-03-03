"Дніпро-1" здолав "Оболонь" і вийшов на перше місце в УПЛ (відео)

"Дніпро-1" на виїзді переміг "Оболонь" у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний м'яч у цій грі команда Юрія Максимова забила наприкінці першого тайму. На 37-й хвилині Олександр Філіппов добив м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер "пивоварів" Назарій Федорівський потягнув удар головою від Едуарда Сарапія.

Огляд матчу "Оболонь" – "Дніпро-1"

Буде додано незабаром.

Ця перемога дозволила дніпрянам (38 очок) вийти на перше місце в УПЛ. Підопічні Максимова на один бал обійшли "Кривбас", який 3 березня зіграє свій матч 19-го туру проти "Шахтаря". Своєю чергою, "Оболонь" (15 пунктів) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі "Дніпро-1" 8 березня зіграє з "Рухом". Днем пізніше "Оболонь" поміряється силами з "Кривбасом".

Читайте також:

"Рух" на виїзді обіграв "Колос" і наблизився до зони єврокубків (відео)

"Ворскла" здобула вольову перемогу над "Вересом" у матчі 19-го туру УПЛ (відео)

"Динамо" взяло реванш у "Чорноморця" та піднялося на третє місце в УПЛ (відео)