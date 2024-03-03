"Днепр-1" одолел "Оболонь" и вышел на первое место в УПЛ (видео)

"Днепр-1" на выезде победил "Оболонь" в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 0:1 .

Единственный мяч в этой игре команда Юрия Максимова забила в конце первого тайма. На 37-й минуте Александр Филиппов добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер "пивоваров" Назарий Федоривский потянул удар головой от Эдуарда Сарапия.

Обзор матча "Оболонь" – "Днепр-1"

Будет добавлен в скором времени.

Эта победа позволила днепрянам (38 очков) выйти на первое место в УПЛ. Подопечные Максимова на один балл обошли "Кривбасс", который 3 марта сыграет свой матч 19-го тура против "Шахтера". В свою очередь, "Оболонь" (15 пунктов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре "Днепр-1" 8 марта сыграет с "Рухом". Днем позже "Оболонь" померяется силами с "Кривбассом".

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