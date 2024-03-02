"Ворскла" одержала волевую победу над "Вересом" в матче 19-го тура УПЛ (видео)

"Ворскла" победила "Верес" в домашнем матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился со счетом 2:1 .

Гости вышли вперед перед перерывом усилиями зимнего новичка Марко Мрвальевича.

В начале второго тайма полтавская команда отыгралась – Сергей Мякушко на дальней стороне штрафной замкнул подачу Игоря Пердуты с правого фланга.

Под занавес матча "зелено-белые" вырвали победу – на 81-й минуте Мякушко оформил дубль.

Обзор матча "Ворскла" – "Верес"

Таким образом, "Ворскла" одержала первую победу под руководством Сергея Долганского. Полтавчане с 26 очками поднялись на седьмое место в УПЛ. "Верес" (12 баллов) находится на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре "Ворскла" 9 марта встретится с "Черноморцем", а "Верес" 7 марта сыграет с "Динамо".

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