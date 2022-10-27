"Вообще охамели": Путин возмутился из-за убийства иранского генерала Сулеймани

По информации СМИ, именно генерал Сулеймани убедил Путина в 2015 году вторгнуться в Сирию.

Российский диктатор Владимир Путин обвинил США, что власти этой страны "совсем обнаглели".

Об этом он заявил на традиционной форме "Валдай".

"Совсем охамели просто. Взяли, Сулеймани убили — иранского генерала. Убили и сказали — да, мы убили. Что это в общем? Где мы живем?", — сказал диктатор.

Кто такой генерал Сулеймани?

Иранский генерал Касем Сулеймани из Корпуса стражей Исламской революции (военной ветви исполнительной власти Ирана, существующей параллельно с вооруженными силами. – Ред.) был ликвидирован 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США по приказу тогдашнего президента Дональда Трампа.

"Сулеймани готовил неизбежные и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили", – заявлял тогда Трамп.

Эта атака стала ответом на нападение поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных группировок на посольство США в Ираке.

Почему Путин так "убивается" за Сулеймани

По информации СМИ, именно генерал Сулеймани убедил Путина в 2015 году вторгнуться в Сирию, чтобы поддержать режим Ассада. Всего известно о 4-х визитах Касема Сулеймани в Москву: в конце июля, начале августа и в декабре 2015 года, а также в середине апреля 2016 года.

По данным "Times of Israel" Сулеймани был организатором и руководителем поисково-спасательной операции по эвакуации российского пилота Су-24, сбитого Турцией 24 ноября 2015 года на границе с Сирией.

Отметим, что заседания дискуссионного клуба "Валдай" в России проводят в 2004 году, называя его "международным". Сегодня, 27 октября, Путин традиционно выступил на Валдае, обвинил Запад и Украину, "погрустнул" по распаду СССР, однако хоть ничего не сказал, что применит ядерное оружие.

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