Российский диктатор сказал, что "американофобия", "англофобия", "франкофобия" — такое же проявление расизма, как "русофобия".
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не считала себя врагом Америки.
Об этом российский диктатор сказал в дискуссионном клубе "Валдай".
"Американофобия", "англофобия", "франкофобия" — такое же проявление расизма, как "русофобия". Россия никогда не считала себя врагом Америки", – отметил он.
Напомним, по словам военного эксперта Петра Черника, президент России Владимир Путин разгоняет фейк об "украинской грязной бомбе", чтобы получить хоть какой-то повод для переговоров с Западом. Лидер Кремля понимает, что попал в ловушку и не может выйти из нее.
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