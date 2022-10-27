Російський диктатор сказав, що "американофобія", "англофобія", "франкофобія" - такий самий прояв расизму, як "русофобія".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія ніколи не вважала себе ворогом Америки.

Про це російський диктатор сказав на дискусійному клубі "Валдай".

"Американофобія", "англофобія", "франкофобія" - такий самий прояв расизму, як "русофобія". Росія ніколи не вважала себе ворогом Америки", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами військового експерта Петра Черника, президент Росії Володимир Путін розганяє фейк про "українську брудну бомбу", щоб отримати хоч якийсь привід для переговорів із Заходом. Лідер Кремля розуміє, що потрапив у пастку і не може вийти з неї.

ООН ігноруватиме погрози Росії і налаштована розслідувати походження дронів-камікадзе

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