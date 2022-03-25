Война в Украине: Tiffany не будет покупать бриллианты, добытые в РФ

Компания приняла решение в связи с войной, которую Россия начала против Украины.
Ювелирная компания Tiffany & Co. заявила, что прекращает покупать бриллианты, добытые в России, из-за ее агрессии против Украины.
Tiffany является вторым крупным ювелирным предприятием в США, которое отказывается от поставок драгоценных камней из России.
Об этом пишет Bloomberg Quint.
Однако запрет компании распространяется на недавно добытые драгоценные камни, а это значит, что российские бриллианты все еще будут доступны в их магазинах как минимум несколько месяцев.
Tiffany также добавила, что запрет распространяется на бриллианты, имеющие вес 0,18 карата и выше.
Напомним, компания Swarovski останавливает продажи в России.
Читайте также: