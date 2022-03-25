Война в Украине: Tiffany не будет покупать бриллианты, добытые в РФ

Война в Украине: Tiffany не будет покупать бриллианты, добытые в РФ

Компания приняла решение в связи с войной, которую Россия начала против Украины.

Ювелирная компания Tiffany & Co. заявила, что прекращает покупать бриллианты, добытые в России, из-за ее агрессии против Украины.

Tiffany является вторым крупным ювелирным предприятием в США, которое отказывается от поставок драгоценных камней из России.

Об этом пишет Bloomberg Quint.

Однако запрет компании распространяется на недавно добытые драгоценные камни, а это значит, что российские бриллианты все еще будут доступны в их магазинах как минимум несколько месяцев.

Tiffany также добавила, что запрет распространяется на бриллианты, имеющие вес 0,18 карата и выше.

Напомним, компания Swarovski останавливает продажи в России.

Читайте также: