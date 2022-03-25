Війна в Україні: Tiffany припинила купувати діаманти, видобуті в РФ

Війна в Україні: Tiffany припинила купувати діаманти, видобуті в РФ

Компанія прийняла таке рішення у зв’язку з війною, яку Росія розпочала проти України.

Ювелірна Компанія Tiffany & Co. заявила, що припинить купувати діаманти, видобуті в Росії, через її агресію проти України.

Tiffany є другим великим ювелірним підприємством у США, яке відмовляється від поставок дорогоцінного каміння з Росії.

Про це пише BloombergQuint.

Однак заборона компанії поширюється на нещодавно видобуті дорогоцінні камені, а це означає, що російські діаманти все ще будуть доступні в їхніх магазинах щонайменше кілька місяців.

Tiffany також додала, що заборона поширюється на діаманти, які мають вагу 0,18 карат і вище.

Нагадаємо, компанія Swarovski зупиняє продажі в Росії.

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