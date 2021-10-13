ВОЗ назвала страны, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса

ВОЗ назвала страны, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса

Смертность является самой высокой в странах и населениях с наименьшим доступом к вакцинам, заявляют в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) сообщила, что в трех странах мира еще не стартовала вакцинация от коронавируса. Это — Бурунди, Эритрея и Корея.

Соответствующую информацию опубликовали на сайте ВОЗ.

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Там отмечают, 56 стран, которые были фактически исключены из мирового рынка вакцин, не смогли привить 10% своего населения до конца сентября. Как объясняют, около половины стран в мире имеют ограниченные предложения вакцинации. Они имеют программу прививки, но не имеют достаточно заявлений, чтобы ускорить достижение цели.

Поэтому ВОЗ обращается к странам и компаний, которые контролируют масштабные поставки вакцин, предоставить приоритет поставке COVAX и AVAT сейчас.

"Другая группа стран в мире имеет ограниченные возможности, особенно страны, пострадавших от нестабильности, конфликтов или насилия. ВОЗ и наши партнеры сотрудничают с этими странами над укреплением на местах технического и логистического потенциала для внедрения вакцин", — уверяют на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Добавляют, с мертнисть снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран столкнулись с новой волной подтвержденных случаев коронавируса и смертей. С мертнисть является самой высокой в странах и населениях с наименьшим доступом к вакцинам.

К слову, Moderna отказалась делиться рецептом своей вакцины от COVID-19 с миром по просьбе ВОЗ. Компания планирует расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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