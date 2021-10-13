Украинцам предлагают зарабатывать на видео нарушений ПДД

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает выплату вознаграждения свидетелям нарушений ПДД.

Народные депутаты могут принять законопроект, который позволит полицейским штрафовать нарушителей правил дорожного движения на основе видео свидетелей. Очевидец, который зафиксирует его на камеру, может рассчитывать на вознаграждение — ему выплатят часть наложенного на водителя штрафа.

О том, станет ли реальностью наказание нарушителей ПДД с помощью видео с мобильных телефонов, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект, который предусматривает, что, зафиксировав, например, нарушение правил стоянки, свидетель, который обратится в полицию, может получить денежный кэшбек от наложенного на водителя штрафа.

Автор этого законопроекту, народный депутат и бывший судья Денис Маслов утверждает, что ежедневно таких видео в сети появляются сотни. Однако, последствия их публикации — минимальны.

На основе видео очевидцев намерены разрешить штрафовать водителей за серьезные нарушения — например, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение двойной сплошной полосы. Их легко зафиксировать, имея камеру на смартфоне.

Основатель стартапа, приложением которого уже пользуются более 30 тысяч человек, Алексей Афонин объясняет, как это будет работать: водитель включает приложение и ставит в холдер на панели приборов, когда видит нарушение — ему не нужно снимать телефон с крепления, достаточно прикоснуться к экрану. Видео сохраняется и, когда водитель остановился, он уже направляет его патрульным.

"Нужно ввести номер нарушителя, выбрать тип нарушения и отправить. В следующую секунду он на сервере — в полиции", — объясняет разработчик приложения.

Автор законопроекта считает, что такое нововведение будет дисциплинировать водителей на дороге. "Когда ты знаешь, что кто угодно из соседней машины может снимать, то задумаешься, стоит ли нарушать правила", — отметил Денис Маслов.

Водитель сможет обжаловать штраф, но, если экспертиза признает видео настоящим, то заплатит еще и за услуги экспертов.

Тестовая версия приложения, предназначенного для съемок нарушений ПДД, работает уже почти год. Пока общественная организация собирает это видео и вручную направляет материалы в правоохранительные органы. Иногда, говорят, получают только отписки, но случается, что нарушителей все таки штрафуют. Правда, со дня обращения проходят месяцы, а в идеале — время от фиксации до штрафа должно занимать несколько минут.

В законопроекте также говорится, что пользователь, который зафиксирует нарушение, будет получать 10 процентов от суммы штрафа.

В Верховную Раду подан также альтернативный законопроект, с которого убрали норму, позволяющую фиксировать нарушения правил парковки. Как говорит его автор, Александра Устинова, в современных условиях это может превратиться в преследование.

"В спальных районах физически нет мест для паркинга. Если дать возможность сейчас штрафовать за такое, то после ссоры с соседом его машину будут фотографировать по два раза в день", — считает она.

Вскоре эти законопроекты должны поступить в парламент. В лучшем случае, говорят депутаты, их могут принять до конца этого года.

Новости Украины: вскоре полицейские смогут штрафовать нарушителей на основе видео очевидцев

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