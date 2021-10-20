"Взрыв пандемии": в Польше резко ухудшается ситуация с Covid-19

Несмотря на тревожную ситуацию, правительство Польши пока не планирует введение нового локдауну в стране.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что в стране в последние дни резко начала ухудшаться ситуация с заболеваемостью на коронавирус. Он назвал это "взрывом пандемии".

Об этом он сказал сегодня, 20 октября, на пресс конференции в Легнице, пишет Onet.pl.

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Он отметил, вчера, во вторник, они имели на 80% больше инфекций, как неделю назад, а сегодня — на 100% больше.

"Если эти тенденции, можно назвать тревожными, сохранятся, то, конечно, нам придется принять решительные меры", — отметил Недзельский. Как он пояснил, речь идет о жестком выполнения действующих правил ношения масок и практику соблюдения социальной дистанции.

Он добавил, пока правительство не планирует введение нового локдауну в стране, несмотря на тревожную статистику инфицированных.

Причины, почему выросло количество новых случаев коронавируса, он назвал следующие:

в последние месяцы значительно замедлилась программа вакцинации Польши;

многие стали игнорировать действующие ограничения.

К слову, сегодня в Польше обнаружили более 5000 новых случаев коронавируса. Такой показатель фиксировали в мае.

Отметим, Европейский союз может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Кулеба заверил, что "никакой политики в этом нет".

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