"Взрыв пандемии": в Польше резко ухудшается ситуация с Covid-19

Несмотря на тревожную ситуацию, правительство Польши пока не планирует введение нового локдауну в стране.
Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что в стране в последние дни резко начала ухудшаться ситуация с заболеваемостью на коронавирус. Он назвал это "взрывом пандемии".
Об этом он сказал сегодня, 20 октября, на пресс конференции в Легнице, пишет Onet.pl.
Он отметил, вчера, во вторник, они имели на 80% больше инфекций, как неделю назад, а сегодня — на 100% больше.
"Если эти тенденции, можно назвать тревожными, сохранятся, то, конечно, нам придется принять решительные меры", — отметил Недзельский. Как он пояснил, речь идет о жестком выполнения действующих правил ношения масок и практику соблюдения социальной дистанции.
Он добавил, пока правительство не планирует введение нового локдауну в стране, несмотря на тревожную статистику инфицированных.
Причины, почему выросло количество новых случаев коронавируса, он назвал следующие:
- в последние месяцы значительно замедлилась программа вакцинации Польши;
- многие стали игнорировать действующие ограничения.
К слову, сегодня в Польше обнаружили более 5000 новых случаев коронавируса. Такой показатель фиксировали в мае.
Отметим, Европейский союз может исключить Украину из перечня стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока, из-за распространения COVID-19. Кулеба заверил, что "никакой политики в этом нет".