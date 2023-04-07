Яркий неизвестный объект пролетел в небе над Иркутском: видео

Власти российского города предположили, что это метеорит, но подтверждений пока нет.

Вечером четверга, 6 апреля, жители российского города Иркутска стали очевидцами яркого падения небесного тела, которое, вероятно, было метеоритом. У некоторых возникла паника из-за страха перед ракетой.

Видео с камер наблюдения, зафиксировавших этот полет, публикуют 7 апреля в Telegram-каналах.

Местные жители сообщают, что падение сопровождалось яркой вспышкой и некоторые запаниковали, восприняв небесное тело как ракету.

"Метеорит упал не в самом Иркутске, а возле него, видно было точно по всей области. Была очень яркая вспышка, жена даже подумала, что это ракета и испугалась. Но это было бы странно, конечно: где мы, а где ракеты", – сказал местный житель Илья.

Еще одна местная жительница рассказала, что лучше всего метеорит был виден в районном центре Усть-Кут.

Власти города предположили, что это метеорит или обломок от него, и подтвердили, что видео не фейковое.

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В местном управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что нет сведений, действительно ли это был метеорит. Сейчас ожидают ответ Иркутского планетария для уточнения данных.

Есть версии, что небесное тело может быть метеоритом или ракетой, развалившейся при выходе на орбиту.

Напомним, ранее команда геологов обнаружила обломки горных пород в возрасте 3,48 миллиарда лет, которые могут являться результатом падения первого метеорита на Землю.

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