Гол экс-игрока чемпионата Испании помог "Ворскле" одержать первую победу в 2023 году (видео)

"Ворскла" обыграла "Ингулец" в стартовом матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече полтавчане забили в начале второго тайма. После розыгрыша штрафного удара бывший защитник испанских "Луго", "Леганеса" и хихонского "Спортинга" Василий Кравец головой замкнул скидку Александра Скляра от лицевой линии поля.

Для подопечных Виктора Скрипника эта победа стала первой в 2023 году. До этого "зелено-белые" последний раз выигрывали у "Колоса" еще в ноябре прошлого года.

"Ингулец" потерпел второе поражение в 5 матчах после зимней паузы. Команда Сергея Ковальца также одержала три победы, в том числе сенсационно обыграла в Киеве "Динамо" в первом поединке после возобновления сезона.

После этого матча "Ворскла" (23 очка) поднялась на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Ингулец" (22 балла) опустился на девятую позицию.

В следующем туре полтавская команда 16 апреля на выезде сыграет с "Черноморцем", а петровцы днем ранее будут принимать "Колос".

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