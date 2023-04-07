Пасха 2023 года: во сколько в среднем обойдется испечь паску

Если вы думаете, печь паску на Пасху 2023 года или купить уже готовую выпечку, стоит сначала рассчитать стоимость праздничного десерта. ТСН.ua вам в этом поможет.

Сколько стоит испечь паску дома: что нужно для расчета

Конечно, стоимость паски зависит от рецепта, который вы используете. За основу мы взяли классическую украинскую паску, которую предлагают испечь на YouTube-канале Onyshkevychi, и глазурь на желатиновой основе этого же автора.

Следует указать, что мы не включили в расчет расход на выпекание праздничной выпечки — то есть стоимость газа, света, воды. Также не учитывали такие компоненты как соль, лимонная кислота и растительное масло, ведь их нужно потратить совсем немного.

Для средней украинской семьи на время пасхальных праздников хватит примерно 5 небольших пасок (диаметр 11 см) и 2 средних (диаметр 14 см). Так и будем подсчитывать.

Что и сколько нужно купить, чтобы испечь паску

Итак, для того, чтобы испечь паску по выбранному рецепту, нужно взять перечень определенных продуктов. Обратите внимание, чтобы паски получились рыхлыми и воздушными, очень важно использовать только ингредиенты высокого качества:

Мука пшеничная Хуторок 1,8 кг (35,60 грн) — на 7 куличей нужно взять 1,5 кг ( 29,60 грн );

); Молоко Простоквашино Украинское пастеризованное 2,5% (38,90 грн за упаковку в 870 мл) – для рецепта нужно 500 мл ( 22,35 грн );

); Яйца куриные высшей категории Ясенсвит "Настоящие великаны" (69,30 грн за 10 шт.) — для приготовления кулича как раз нужно 10 яиц ( 69,30 грн );

); Масло сладкосливочное 82% фирмы De Luxe Foods & Goods Selected (88,30 грн за 200 г) — нам нужно 200 г ( 88,30 грн );

); Львовские прессованные дрожжи (10,30 грн за 100 г) — нужно взять 50 г ( 5,15 грн );

); Ванильный сахар Мечта (1,60 грн за 10 г) – для рецепта нужно 20 г ( 3,20 грн );

); Сахар-песок фасованный (33 грн за 1 кг) — чтобы испечь пояса нужно 300 г и еще 150 г на глазурь ( 14,20 грн );

); Сушеный виноград кишмиш "Своя линия" (38,60 грн за 100 г) — нужно именно 100 г ( 38,60 грн );

); Лимон 1 сорта (47,95 за 1 кг) — нам понадобится только 1 лимон (примерно 7,19 грн );

); Кондитерская посыпка перламутровая "Деко" (14,90 грн за 1 упаковку в 24 г) — нужно 2 упаковки ( 29,80 грн ).

В итоге получилось, чтобы испечь 7 пасочек на семью, нужно потратить на продукты 307,69 грн, то есть одна паска будет стоить примерно 43,95 грн.

Расчеты производились на основе цен в магазинах АТБ по состоянию на 7 апреля 2023 года.

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