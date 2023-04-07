Великдень 2023 року: у скільки в середньому стане спекти паску

Якщо ви думаєте, пекти паску на Великдень 2023 року чи купити вже готову випічку, варто спочатку розрахувати цьогорічну вартість святкового десерту. ТСН.ua вам в цьому допоможе.

Скільки коштує спекти паску вдома: що потрібно для розрахунку

Звичайно, вартість паски залежить від рецепту, який ви використовуєте. За основу ми взяли класичну українську паску, яку пропонують спекти на YouTube-каналі Onyshkevychi, і глазур на желатиновій основі цього ж автора.

Варто зазначити, що ми не включили у розрахунок розхід на випікання святкової випічки — тобто вартість газу, світла, води. Також не враховували такі компоненти як сіль, лимонна кислота і олія, адже їх потрібно витратити зовсім небагато.

Для середньої української родини на час великодніх свят вистачить, приблизно, 5 невеликих пасок (діаметр 11 см) і 2 середні (діаметр 14 см). Так і будемо підраховувати.

Що і скільки потрібно купити, щоб спекти паску

Отже, для того, щоб спекти паску за обраним рецептом, потрібно взяти перелік певних продуктів. Зверніть увагу, щоб паски вийшли пухкими і повітряними дуже важливо використовувати лише інгредієнти високої якості:

Борошно пшеничне Хуторок 1,8 кг (35,60 грн) — на 7 пасок потрібно взяти 1,5 кг ( 29,60 грн );

); Молоко Простоквашино Українське пастеризоване 2,5% (38,90 грн за пакування в 870 мл) — для рецепту потрібно 500 мл ( 22,35 грн );

); Яйця курячі вищої категорії Ясенсвіт "Справжні велетні" (69,30 грн за 10 шт.) — для приготування паски якраз потрібно 10 яєць ( 69,30 грн );

); Маслo солодковершкове 82% фірми De Luxe Foods & Goods Selected (88,30 грн за 200 г) — нам потрібно 200 г ( 88,30 грн );

); Львівські пресовані дріжджі (10,30 грн за 100 г) — потрібно взяти 50 г ( 5,15 грн );

); Ванільний цукор Мрія (1,60 грн за 10 г) — для рецепту потрібно 20 г ( 3,20 грн );

); Цукор-пісок фасований (33 грн за 1 кг) — щоб спекти паски потрібно 300 г і ще 150 г на глазур ( 14,20 грн );

); Сушений виноград кишмиш "Своя лінія" (38,60 грн за 100 г) — потрібно саме 100 г ( 38,60 грн );

); Лимон 1 гатунку (47,95 за 1 кг) — нам знадобиться лише 1 лимон (приблизно 7,19 грн );

); Кондитерська посипка перламутрова "Деко" (14,90 грн за 1 упаковку в 24 г) — потрібно 2 упаковки (29,80 грн).

В підсумку вийшло, щоб спекти 7 пасочок на родину, потрібно витратити на продукти 307,69 грн, тобто одна паска буде коштувати приблизно 43,95 грн.

Розрахунки проводилися на основі цін у магазинах АТБ станом на 7 квітня 2023 року.

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