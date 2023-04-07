Яскравий невідомий об'єкт пролетів у небі над Іркутськом: відео

Влада російського міста припустила, що це метеорит, але підтверджень наразі немає.

Увечері четверга, 6 квітня, мешканці російського міста Іркутська стали очевидцями яскравого падіння небесного тіла, яке, ймовірно, було метеоритом. У декого виникла паніка через страх перед ракетою.

Відео з камер спостереження, які зафіксували цей політ, публікують 7 квітня у Telegram-каналах.

Місцеві мешканці повідомляють, що падіння супроводжувалося яскравим спалахом і дехто запанікував, сприйнявши небесне тіло за ракету.

“Метеорит впав не в самому Іркутську, а біля нього, видно було точно по всій області. Був дуже яскравий спалах, дружина навіть подумала, що це ракета і злякалася. Але це було б дивно, звісно: де ми, а де ракети”, - сказав місцевий житель Ілля.

Ще одна місцева мешканка розповіла, що найкраще метеорит було видно в районному центрі Усть-Куті .

Влада міста припустила, що це метеорит або уламок від нього, і підтвердили, що відео не фейкове.

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У місцевому управлінні цивільної оборони і надзвичайних ситуацій повідомили, що не мають відомостей, чи справді це був метеорит. Нараз очікують на відповідь Іркутського планетарію для уточнення даних.

Існують версії, що небесне тіло може бути метеоритом або ракетою, яка розвалилася під час виходу на орбіту.

Нагадаємо, раніше команда геологів знайшла уламки гірських порід віком 3,48 мільярда років, які можуть бути результатом падіння першого метеорита на Землю.

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