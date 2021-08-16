Житель Кореи приобрел через интернет старый холодильник и обнаружил в нем $ 95 тыс.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить личность бывшего владельца холодильника.
Житель Южной Кореи обнаружил 95 тысяч долларов в старом холодильнике, который купил через интернет-магазин.
Об этом сообщает Mothership.
Отмечается, что когда мужчина мыл холодильник, то нашел в нем 2200 купюр на сумму 110 миллионов вон, что составляет около 95 тысяч долларов.
Если в течение шести месяцев предыдущий владелец не появится, то мужчина, который нашел деньги, сможет забрать их себе. В то же время ему необходимо будет заплатить налог в размере 22% от стоимости найденной суммы. В противном случае он должен будет вернуть все деньги.
Напомним:
- В шотландском Эдинбурге местная жительница Кэти Марсден нашла у себя на чердаке исторический документ, благодаря которому ей удалось разбогатеть.
- Семья из американского штата Огайо помогала бабушке с уборкой и случайно выбросила на помойку конверт с 25 тысячами долларов.