Швейцария открыла границы для украинцев: условия въезда

Швейцария признает вакцинацию индийским препаратом Covishield и китайским CoronaVac.

Швейцария от 2 августа сняла ограничения на въезд путешественников из Украины.

Об этом информирует МИД.

При въезде в страну необходимо предоставить:

сертификат о вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней),

или отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа),

или тест на антиген (за 48 часов),

или сертификат о выздоровлении (за 6 месяцев).

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Швейцария пока признает такие вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (в том числе и индийский Covishield), Janssen/Johnson & Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac (CoronaVac).

Для лиц, прибывших в Швейцарию из стран с опасными штаммами коронавируса и находившихся там более 10 дней, которые не привитые или не могут доказать, что за последние 6 месяцев болели COVID-19, предусмотрен 10-дневный карантин.

Туристам, которые путешествуют в Швейцарию самолетом, следует заблаговременно заполнить въездную онлайн-форму.

Напомним, которые европейские государства доступны для вакцинированных украинский.

Ранее сообщалось, что от 30 июля до 20 августа Черногория требует предъявления COVID сертификатов для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и любых спортивных мероприятий. Новые правила касаются в том числе и туристов.

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