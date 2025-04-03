100 дней в одном платье: мама четырех детей удивила экспериментом (фото)

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Современная мода диктует быстрые изменения, но можно ли обойтись одним предметом гардероба в течение 100 дней. 34-летняя мама четырех детей Бриттани Балински из Великобритании решила доказать, что это возможно. Она выбрала шерстяное платье и носила его ежедневно в течение трех месяцев, сталкиваясь с критикой и удивлением общества.

Об этом пишет Mirror.

Блогерша — поклонница природного образа жизни. Она известна своими взглядами на минимализм, отказ от традиционной обуви и нестандартные подходы к воспитанию детей. Женщина утверждает, что шерсть обладает уникальными свойствами: она самоочищается, регулирует температуру и не требует частой стирки.

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«Я начала этот эксперимент без особых ожиданий, но с интересом, сможет ли одно платье стать единственным элементом гардероба на столь длительное время», — рассказывает она.

По ее словам, шерстяные вещи достаточно проветривать, чтобы избавиться от запахов, а грязь можно просто вытряхнуть или счистить щеткой. Бриттани даже продемонстрировала, как жидкость, в частности, детская моча, не впитывается в ткань, а испаряется.

Она впервые узнала о «естественной водонепроницаемости» шерсти, когда воспитывала своих детей, восьмилетнего Бенедикта, шестилетнего Сильвестра, четырехлетнюю Отелию и двухлетнюю Олимпию, «без подгузников», полагаясь на их «врожденную» способность сообщать о «своих туалетных нуждах».

Бриттани объяснила: «Если вы позволяете своим детям обходиться без подгузников, как это делали мы, то шерсть — очень полезная вещь, которую стоит иметь в доме благодаря ее природной водонепроницаемости. Они могут писать на нее, и если вы достаточно быстры, вы можете буквально вылить мочу. Если она пропиталась и намокла, вы просто кладете ее на веревку, и в течение часа вся жидкость улетучивается. В этом красота шерсти, которую люди полностью игнорируют и не верят».

Бриттони Болинский / © скриншот с видео

Пользователи социальных сетей разделились во мнениях по поводу ее эксперимента. Одни хвалили Бриттани за стремление к осознанному потреблению и сохранению окружающей среды. Другие называли ее «бродягой» и осуждали за гигиенические привычки.

Однако женщина не учитывает негатив. «Я не понимаю, почему людей так шокирует этот эксперимент. Это просто естественный подход к жизни», — говорит она.

Бриттани также призывает пересмотреть потребительское отношение к одежде. Она подчеркивает, что шерсть — это не только «ткань для бабушек», а удобный, практичный и экологичный материал.

В течение 100 дней, с 17 декабря 2024 года по 26 марта 2025 года, она носила платье в разных комбинациях: с ремнем, джемпером, даже заправляла его в джинсы. За все время она постирала ее всего четыре раза, но считает, что этого можно было и не делать.

В конце концов, Бриттани осталась довольна своим вызовом и планирует продолжать носить любимое платье осенью.

Напомним, женщина 10 лет назад отказалась от денег и ничего не покупает. Она рассказала, как живет.