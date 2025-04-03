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ТСН в социальных сетях

Бриттани Балински

Бриттани Балински / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
288
Время на прочтение
2 мин
Бриттани Балински

100 дней в одном платье: мама четырех детей удивила экспериментом (фото)

Женщина уверена, что шерсть обладает уникальными свойствами, позволяющими обойтись без стирки.

Автор публикации
Юлия Шолудько Юлия Шолудько

Современная мода диктует быстрые изменения, но можно ли обойтись одним предметом гардероба в течение 100 дней. 34-летняя мама четырех детей Бриттани Балински из Великобритании решила доказать, что это возможно. Она выбрала шерстяное платье и носила его ежедневно в течение трех месяцев, сталкиваясь с критикой и удивлением общества.

Об этом пишет Mirror.

Блогерша — поклонница природного образа жизни. Она известна своими взглядами на минимализм, отказ от традиционной обуви и нестандартные подходы к воспитанию детей. Женщина утверждает, что шерсть обладает уникальными свойствами: она самоочищается, регулирует температуру и не требует частой стирки.

«Я начала этот эксперимент без особых ожиданий, но с интересом, сможет ли одно платье стать единственным элементом гардероба на столь длительное время», — рассказывает она.

По ее словам, шерстяные вещи достаточно проветривать, чтобы избавиться от запахов, а грязь можно просто вытряхнуть или счистить щеткой. Бриттани даже продемонстрировала, как жидкость, в частности, детская моча, не впитывается в ткань, а испаряется.

Она впервые узнала о «естественной водонепроницаемости» шерсти, когда воспитывала своих детей, восьмилетнего Бенедикта, шестилетнего Сильвестра, четырехлетнюю Отелию и двухлетнюю Олимпию, «без подгузников», полагаясь на их «врожденную» способность сообщать о «своих туалетных нуждах».

Бриттани объяснила: «Если вы позволяете своим детям обходиться без подгузников, как это делали мы, то шерсть — очень полезная вещь, которую стоит иметь в доме благодаря ее природной водонепроницаемости. Они могут писать на нее, и если вы достаточно быстры, вы можете буквально вылить мочу. Если она пропиталась и намокла, вы просто кладете ее на веревку, и в течение часа вся жидкость улетучивается. В этом красота шерсти, которую люди полностью игнорируют и не верят».

Бриттони Болинский / © скриншот с видео

Бриттони Болинский / © скриншот с видео

Пользователи социальных сетей разделились во мнениях по поводу ее эксперимента. Одни хвалили Бриттани за стремление к осознанному потреблению и сохранению окружающей среды. Другие называли ее «бродягой» и осуждали за гигиенические привычки.

Однако женщина не учитывает негатив. «Я не понимаю, почему людей так шокирует этот эксперимент. Это просто естественный подход к жизни», — говорит она.

Бриттани также призывает пересмотреть потребительское отношение к одежде. Она подчеркивает, что шерсть — это не только «ткань для бабушек», а удобный, практичный и экологичный материал.

В течение 100 дней, с 17 декабря 2024 года по 26 марта 2025 года, она носила платье в разных комбинациях: с ремнем, джемпером, даже заправляла его в джинсы. За все время она постирала ее всего четыре раза, но считает, что этого можно было и не делать.

В конце концов, Бриттани осталась довольна своим вызовом и планирует продолжать носить любимое платье осенью.

Напомним, женщина 10 лет назад отказалась от денег и ничего не покупает. Она рассказала, как живет.

Дата публикации
Количество просмотров
288
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