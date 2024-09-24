Астролог ответил, когда армия России "серьезно сдуется"

Астролог Алакх Ниранжан сделал предсказание о ситуации на фронте и ответил, будет ли наступление России на Днепропетровскую область.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролога спросили, пойдет ли в 2025 году Россия в наступление на Днепропетровскую область.

"Я вам скажу, что по нашим прогнозам, с октября Россия очень серьезно "сдуется". Возможность, которую сегодня имеет Украина, колоссальная. Потому что действия, которые будут реализованы в октябре, дадут весомый результат. Вам сейчас не нужно волноваться ни за Днепропетровскую, ни за Запорожскую области. Вам больше нужно волноваться за собранность и концентрацию на справедливом окончании войны", - сказал он.

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