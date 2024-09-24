Астролог відповів, коли армія Росії "серйозно здується"

Астролог Алакх Ніранжан зробив передбачення щодо ситуації на фронті та відповів, чи буде наступ Росії на Дніпропетровську область.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астролога запитали, чи 2025 року Росія піде у наступ на Дніпропетровську область.

"Я вам скажу, що за нашими прогнозами, від жовтня Росія дуже серйозно "здується". Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна. Тому що дії, які будуть реалізовані у жовтні, дадуть вагомий результат. Вам зараз не потрібно хвилюватись ні за Дніпропетровську, ні за Запорізьку області. Вам більше потрібно хвилюватись за зібраність та концентрацію на справедливому закінчення війни", - сказав він.

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