Две семьи с мачете и топорами устроили драку на кладбище – видео 18+

В Великобритании две семьи-враги устроили дерзкую драку на кладбище Морристон в Суонсе.

После погони на автомобилях мужчины сражались с мачете и топорами на глазах у испуганных людей.

Об этом пишет Daily Mail.

На видео, появившемся в Сети, видно, как мужчина по имени Джеймс Коффи преследует кого-то в своем фургоне через ряды надгробий, прежде чем выпрыгнуть и побежать за ним. К Джеймсу присоединились еще двое мужчин, выскочивших из машины с молотком и кирпичом. Других участников потасовки можно увидеть с мачете и деревянными досками.

Внимание 18+. Видео содержит сцены насилия.

В результате инцидента два человека получили серьезные ранения. В частности, один подросток попал в больницу с ножевыми ранениями.

В последствии семерых мужчин арестовали. Так, водителя фургона приговорили к двум годам и трем месяцам за решеткой. А других участников потасовки – от 1,5 до трех лет тюремного заключения. Два подростка получили условное заключение, их обязали выполнять неоплачиваемую работу.

Напомним, в США 13-летнюю девочку, пропавшую без вести, нашли живой в замкнутом сарае в 1600 км от дома. Несовершеннолетнюю похитил 34-летний мужчина.

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