Дві сім'ї з мачете та сокирами влаштували бійку на кладовищі – відео 18+

У Великій Британії дві родини-вороги влаштували зухвалу бійку на кладовищі Моррістон у Свонсі.

Після погоні на автомобілях чоловіки билися з мачете та сокирами на очах у переляканих людей.

Про це пише Daily Mail.

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як чоловік на ім'я Джеймс Коффі переслідує когось у своєму фургоні через ряди надгробків, перш ніж вистрибнути та побігти за ним. До Джеймса долучилися ще двоє чоловіків, які вискочили з машини з молотком та цеглиною. Інших учасників бійки можна побачити з мачете та дерев'яними дошками.

Увага 18+. Відео містить сцени насильства.

Внаслідок інциденту двоє людей отримали серйозні поранення. Зокрема, один підліток потрапив до лікарні з ножовими пораненнями.

У результаті, сімох чоловіків заарештували. Так, водія фургону засудили до двох років і трьох місяців за ґратами. А інших учасників бійки – від 1,5 до трьох років тюремного ув'язнення. Двоє підлітків отримали умовне ув'язнення, їх зобов'язали виконувати неоплачувану роботу.

Нагадаємо, у США 13-річну дівчинку, яка зникла безвісти, знайшли живою у замкненому сараї за 1600 км від дому. Неповнолітню викрав 34-річний чоловік.

Читайте також: