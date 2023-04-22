Экипаж самолета отказался взлетать из-за выходки пассажиров

Стюардесса американской компании Southwest Airlines 15 апреля заявила, что самолет не пойдет на взлет, пока пассажиры не уберут беспорядок, который они оставили посреди прохода салона.

Эту историю рассказал один из пассажиров рейса, пишет Independent.

Стюардесса по имени Дженнифер Шапер утверждала, что кто-то рассыпал рис на полу салона. Когда члены экипажа тоже это заметили, они требовали от виновника убрать беспорядок.

Потому что мы работаем, чтобы заставить unintentional comedy:

Just boarded the plane and somebody spilled food. The flight attendant screamed “who spilled rice?” and is walking up and down the aisles. Они refusing к держать gate until someone cleans the rice. pic.twitter.com/f5SfdjZcGr — Jennifer Schaper (@jenschap) 15 апреля, 2023

"Она дала нам всем понять, что нас неправильно воспитали, и она разочарована всеми нами", – рассказали очевидцы.

По словам пассажиров, когда самолет наконец-то вылетел, им не подали напитки в качестве "наказания" за инцидент.

Позже представитель Southwest Airlines извинился за отсутствие прохладительных напитков.

Напомним, в США осудили 47-летнюю россиянку, которая пыталась убить украинку, чтобы завладеть ее паспортом.

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