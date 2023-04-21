Водитель проиграл иск за аварию на более $27 000 из-за фотографий в соцсети

Водитель, потребовавший выплаты 22 000 фунтов стерлингов (более $27 000) из-за травмы спины после аварии, был разоблачен в обмане после того, как он опубликовал фотографии, на которых он висит вниз головой на тросе во время отпуска в Мексике.

Об этом сообщает издание Mirror.

В августе 2016 года 45-летний Ференц Кириновиц управлял автобусом на автомагистрали A11 в британском Норфолке, когда его сзади протаранил другой автомобиль.

Страховая компания AXA UK, представлявшая интересы другого водителя, не отрицала ответственности, но заподозрила, что Кириновиц преувеличивает серьезность полученных травм.

Он утверждал, что пролапс межпозвоночных дисков лишил его роботы в течение трех месяцев, он не мог получить новую работу, возиться у дома, посещать тренажерный зал и даже плавать или играть в футбол.

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Истец прошел МРТ в Будапеште, которое рекомендовало ему сделать операцию на шее, которую он и сделал в 2019 году.

Но следователи, работающие в юридической фирме Clyde & Co от имени AXA UK, обнаружили, что сообщения господина Кириновица и его супруги в социальных сетях рисуют совсем другую картину.

На видеозаписях и фотографиях было видно, как Кириновец поднимается по лестницам и веревкам, катается на квадроцикле, пользуется тросом, прыгает со скалы в реку и плавает, находясь на отдыхе в Мексике.

В суде он утверждал, что ему сказали, что он, возможно, не сможет заниматься подвижными развлечениями после операции, поэтому хотел насладиться ими в последний раз.

На слушании в окружном суде Норвича окружной судья Жаклин Реггетт признала, что хотя господин Кириновиц мог получить травмы в аварии и перенес операцию, но он не мог доказать, что его пролапс диска или возникшая в результате аварии операция были вызваны аварией.

Судья Реггетт отклонил его иск, назвав его "в общем-то нечестным".

Демиан Рурк из Clyde & Co сказал: “Попытка имитировать травмы в течение длительного периода гораздо сложнее в современном подключенном мире. С таким количеством социальных медиа, камер видеонаблюдения и возможностью легко снимать записи с камер наблюдения, у наших следователей богатый набор доказательств, чтобы опровергнуть мошеннические преувеличенные утверждения, подобные тем, которые сделал господин Кириновиц”.

При этом юрист добавил, что если бы это мошенничество удалось, то за него вынуждены были бы заплатить честные автомобилисты со всей страны, вносящие страховые взносы.

Теперь AXA UK имеет право на возмещение своих судебных издержек, оцениваемых примерно в 12 000 фунтов стерлингов.

Напомним, группа мужчин из Украины занималась мошенничеством в Польше. Злоумышленники очищали чужие счета с помощью кодов BLIK. Их задержали.

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