Как вырастить манго из косточки в домашних условиях

Цветоводы пытаются выращивать разнообразные экзотические растения у себя на подоконнике. И если авокадо, апельсины, мандарины и лимоны уже никого не удивляют, то как вырастить манго в домашних условиях из косточки знают не все.

Вырастить манго в домашних условиях возможно, но стоит отметить, что растение из косточки плодоносить не будет. Для этого его нужно будет прививать. Зато даже без плодов манго способно украсить хоть какой интерьер просторных помещений.

Как вырастить манго из косточки: выбор и подготовка материала

Плод манго имеет овальную или яйцевидную форму, покрыт гладкой кожурой красного или желтого цвета. Мякоть очень нежная, сочная, может быть оранжевой или розовой. Одни плоские семена расположены в середине мякоти. Оно достаточно большое (до 50 г), имеет твердую и шершавую кожицу.

Сегодня экзотический фрукт можно без проблем приобрести в любом супермаркете. На что обращать внимание при покупке? Плод должен быть цельным, не иметь вмятин или поврежденной кожуры, после нажатия оставаться упругим. Когда манго спелое, его плодоножка обычно имеет сильный хвойный запах. Если запах кислый или спиртовой, значит, фрукт начал портиться. А вот отсутствие запаха говорит о том, что плод еще не достиг.

Чтобы недозрелые экземпляры быстрее созрели, их можно положить дома в бумажный пакет и оставить на 3-5 дней. Для ускорения процесса можно упаковать фрукты с бананом или яблоком.

Манго из косточки: пошаговая инструкция

Разрезать спелый плод, вытащить косточку. Затем тщательно очищают от мякоти, промывают водой. Чтобы прорастание было успешным, самую косточку манго не рекомендуется сажать. Ее сначала разрезают ножом, словно раковину моллюска, а затем аккуратно извлекают семена. Если у вас сразу не получилось разрезать косточку ножом, ее нужно замочить на несколько дней в воде. Жидкость следует менять каждый день. Или можно попробовать другой способ: взять марлю, намочить, завернуть косточку во влажную ткань, положить в неглубокую тарелку, ежедневно опрыскивать, чтобы марля не высыхала. Когда семена изъяты, их нужно продезинфицировать с помощью биофунгицида или выдержать в слаборозовом растворе марганцовки. Теперь пришло время для проращивания. Семена можете сразу посадить в подготовленную почву или выдержать несколько дней во влажной среде.

Как выбрать емкость и грунт

Выбирая емкость для высадки, нужно учитывать некоторые важные нюансы: растение имеет достаточно длинную стержневую корневую систему, поэтому для нее сразу нужно подготовить большой горшок. Обратите внимание, что пересаживать молодой сеянец нельзя. Но и слишком большой тоже не подойдет, потому что в нем для корней будет недостаточная аэрация из-за толщи земли.

Дополнительно важно, чтобы горшок имел дренажные отверстия и поддон.

Почва для манго из косточки должна быть с щелочной нейтральной реакцией. Его можно приобрести в специальном магазине или приготовить самостоятельно, смешав огородную землю с песком, торфом и перлитом для повышения рыхлости, водо- и воздухопроницаемости. Обязательно сделайте слой дренажа, который должен быть не менее 5 см. Можете использовать мелкие камешки, битый кирпич, керамзит.

Как посадить манго из косточки

На поверхности грунта сделайте небольшую лунку, куда поместите пророщенные семена корнями вниз. Если вы предварительно не проращивали его, тогда просто усадите длинной стороной (ребром).

После этого обязательно полейте землю, поместите емкость подальше от прямых солнечных лучей. Чтобы ускорить процесс произрастания, можно создать тепличные условия (постоянно высокая влажность и стабильная температура). Для этого емкость можно накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклянной банкой (только самое семя). Укрытие нужно регулярно снимать на 15 минут, чтобы семена "дышали".

Сколько растет манго? Деревце будет расти довольно быстро. На тонком стебле будут появляться новые листочки, один за другим. Правда, сначала они будут иметь фиолетовый цвет. Дальше выращивание будет проходить без особых сложностей. Нужно обеспечить растению солнечное расположение (лучше на южном окне), регулярную поливку (1-2 раза в неделю) отстоянной водой комнатной температуры и ежедневное опрыскивание листьев.

Можно дополнительно подкармливать деревце. Для этого идеально подойдет комплексная универсальная смесь для комнатных растений. Зимой для манго не требуется период покоя, но можно обеспечить дополнительное освещение фитолампой.

Когда растение достигнет полутораметровой высоты, нужно проводить ежегодную весеннюю обрезку. Первые три года раз в сезон деревце пересаживают, подбирая больший горшок. Дальше можно пересадку проводить раз в три года.

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