Украину атаковали вражеские беспилотники: куда двигаются

В ночь на 21 декабря 2024 года враг снова использовал против украинцев ударные беспилотники.

В ряде регионов объявлена воздушная тревога и работает ПВО.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, есть обновление информации о вражеских ударных БПЛА:

БпЛА на юго-западе и северо-востоке Харьковщины, курс – северо-северо-восточный;

БпЛА на северо-юго-западе Черниговщины, курс — юго-западный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс – северо-восточный;

БпЛА на севере Днепропетровщины, курс – северный/юго-восточный;

БпЛА на севере Кировоградщины, курс – юго-восточный.

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Напомним, что ранее враг ударил "шахедом" по многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие.

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