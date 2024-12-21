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Украину атаковали вражеские беспилотники: куда двигаются

Украину атаковали вражеские беспилотники: куда двигаются

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Враг снова надоедает украинцам дронами.

В ночь на 21 декабря 2024 года враг снова использовал против украинцев ударные беспилотники.

В ряде регионов объявлена воздушная тревога и работает ПВО.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, есть обновление информации о вражеских ударных БПЛА:

  • БпЛА на юго-западе и северо-востоке Харьковщины, курс – северо-северо-восточный;
  • БпЛА на северо-юго-западе Черниговщины, курс — юго-западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс – северный/юго-восточный;
  • БпЛА на севере Кировоградщины, курс – юго-восточный.

Напомним, что ранее враг ударил "шахедом" по многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие.

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