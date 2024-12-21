Украину атаковали вражеские беспилотники: куда двигаются

Враг снова надоедает украинцам дронами.
В ночь на 21 декабря 2024 года враг снова использовал против украинцев ударные беспилотники.
В ряде регионов объявлена воздушная тревога и работает ПВО.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В частности, есть обновление информации о вражеских ударных БПЛА:
- БпЛА на юго-западе и северо-востоке Харьковщины, курс – северо-северо-восточный;
- БпЛА на северо-юго-западе Черниговщины, курс — юго-западный;
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс – северо-восточный;
- БпЛА на севере Днепропетровщины, курс – северный/юго-восточный;
- БпЛА на севере Кировоградщины, курс – юго-восточный.
Напомним, что ранее враг ударил "шахедом" по многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие.
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