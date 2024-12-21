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Україну атакували ворожі безпілотники: куди рухаються

Україну атакували ворожі безпілотники: куди рухаються

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворог знову надокучає українцям дронами.

У ніч проти 21 грудня 2024 року ворог знову використав проти українців ударні безпілотники.

У низці регіонів оголошена повітряна тривога та працює ППО.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, є оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на південному заході і північному сході Харківщини, курс -  північний/північно-східний;
  • БпЛА на північному і південному заході  Чернігівщини, курс - південний/західний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-східний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північний/південно-східний;
  • БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - південно-східний.

Нагадаємо, що раніше ворог ударив "шахедом" по багатоповерхівці в Харкові: є постраждалі

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