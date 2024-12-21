Україну атакували ворожі безпілотники: куди рухаються

Ворог знову надокучає українцям дронами.
У ніч проти 21 грудня 2024 року ворог знову використав проти українців ударні безпілотники.
У низці регіонів оголошена повітряна тривога та працює ППО.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Зокрема, є оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на південному заході і північному сході Харківщини, курс - північний/північно-східний;
- БпЛА на північному і південному заході Чернігівщини, курс - південний/західний;
- БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-східний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північний/південно-східний;
- БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - південно-східний.
Нагадаємо, що раніше ворог ударив "шахедом" по багатоповерхівці в Харкові: є постраждалі.
Читайте також:
- Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо про атаку
- Армія РФ прагне перерізати важливу трасу на Донеччині - військовий експерт
- Лукашенко попросив "Орешнік" у Путіна: чи є загроза для українських міст
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.