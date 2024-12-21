Україну атакували ворожі безпілотники: куди рухаються

У ніч проти 21 грудня 2024 року ворог знову використав проти українців ударні безпілотники.

У низці регіонів оголошена повітряна тривога та працює ППО.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, є оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на південному заході і північному сході Харківщини, курс - північний/північно-східний;

БпЛА на північному і південному заході Чернігівщини, курс - південний/західний;

БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-східний;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північний/південно-східний;

БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - південно-східний.

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Нагадаємо, що раніше ворог ударив "шахедом" по багатоповерхівці в Харкові: є постраждалі.

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