Каких собак не стоит заводить новичкам: эксперты назвали 4 породы

Мопс / © Unsplash

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Четыре популярные породы собак — мопс, французский бульдог, бостонский терьер и кавалер-кинг-чарльз-спаниель — не рекомендуются для содержания владельцам без опыта.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Специалистов из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии изучили поведение более 5000 породистых собак и собрали данные о привычках их хозяев.

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Ученые установили, что собаки с короткой мордой (так называемые брахицефальные породы) имеют ряд особенностей: их сложнее дрессировать, они реже реагируют на зов хозяина и чрезмерно возбуждаются при появлении гостей. Эти черты сохраняются даже при условии контроля за другими факторами — такими как размер тела или поведение владельца.

Авторы отмечают, что многие из проблем связаны не только с формой черепа, но и с тем, что собаки малого размера часто не проходят базовое обучение. Владельцы таких пород часто выбирают собак для общения, держат их исключительно в помещении, и не ограничивают в поведении. В результате — собака становится избалованной и неуправляемой.

«Мы обнаружили, что низкая способность собак с коротким носом к дрессировке связана главным образом с их малым размером тела и отсутствием дрессировки, а не с формой головы», — отметила автор исследования доктор Борбала Турчан.

Однако даже при учете других факторов собаки с плоской мордой оказались менее дружелюбным к другим животным и хуже поддаются обучению. Ученые считают, что это может быть связано с особенностями мозга этих пород. В частности, их мозг имеет более округлую форму, а модели активности отличаются от других собак.

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Соавтор исследования, профессор Энико Кубиньи, отметила: возможно, именно это влияет на различия в поведении. Также на него могут влиять хронические проблемы со здоровьем, характерные для брахицефальных пород — в частности, трудности с дыханием, боли или ограниченная подвижность.

Несмотря на это, собаки с короткой мордой остаются одними из самых популярных в Великобритании. Например, по данным Королевского ветеринарного колледжа, в 2019 году французский бульдог стал самой популярной породой среди щенков — он составил 7% всех зарегистрированных собак в возрасте до одного года.

Кинологический клуб также зафиксировал, что количество зарегистрированных французских бульдогов выросло на 34% в период с 2010 по 2021 год.

Владельцы часто описывают этих собак как ласковых, спокойных и дружелюбных. Некоторые исследования даже свидетельствовали, что брахицефальные породы лучше устанавливают зрительный контакт с людьми и эффективнее повторяют человеческие жесты. Впрочем, без опыта и надлежащего воспитания потенциальные преимущества таких собак могут не реализоваться.

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Напомним, дрессировщик назвал пять типов людей, которым не стоит заводить собаку.