Россия выпрашивает в Африке пассажирские самолеты с экипажами

Российский самолет "Аэрофлота" / © Reuters

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Россия просит у Эфиопии сдать в аренду пассажирские самолеты вместе с экипажами. Из-за введенных санкций авиакомпании из РФ не могут покупать новые западные самолеты или запчасти к суднам, уже имеющимся в гражданском авиапарке.

Об этом сообщает Telegram-канал «Важные истории» со ссылкой на специализированные издания Aerospace Globalnews и Ch-aviation.

Российский торговый представитель Ярослав Тарасюк по этому поводу провел переговоры с главой Управления гражданской авиации Эфиопии Йоханнесом Аберой.

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Россия стремится заключить соглашение по «мокрому лизингу» с государственной эфиопской авиакомпанией Ethiopian Airlines.

Такая аренда предусматривает, что самолеты поставляются вместе с экипажами, кроме того, авиакомпания африканской страны будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию и страхованию, недоступные сегодня российским перевозчикам из-за санкций.

В Управлении гражданской авиации Эфиопии заявили, что рассмотрят эту заявку после консультаций, поскольку большинство парка эфиопских авиакомпаний также находятся в лизинге, и на переуступку техники им нужно будет получать разрешение у владельцев. Кроме того, эфиопским перевозчикам не хватает самолетов и для собственных нужд.

Из-за санкций в гражданской авиации РФ сложилась катастрофическая ситуация. По данным Росавиации, только за 2024 год из гражданского авиапарка перевозчики вынужденно вывели 58 судов. За это произошло более 200 инцидентов с пассажирскими самолетами российских компаний.

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Напомним, 24 июля в Амурской области РФ разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 49 россиян. этот самолет был сделан почти 50 лет назад. Однако, по информации авиаслужб, его сертификат лётной годности был продлен до 2036 года.

Ранее в российском Забайкалье упал самолет Ан-2 с пассажирами на борту.