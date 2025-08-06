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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росія випрошує в Африці пасажирські літаки з екіпажами

Росія прагне укласти угоду щодо «мокрого лізингу» з державною ефіопською авіакомпанією Ethiopian Airlines.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
російський літак

Російський літак "Аерофлоту" / © Reuters

Росія просить у Ефіопії здати в оренду пасажирські літаки разом із екіпажами. Через запроваджені санкції авіакомпанії з РФ не можуть купувати нові західні літаки або запчастини до суден, що вже є в цивільному авіапарку.

Про це повідомляє Telegram-канал «Важные истории» з посиланням на спеціалізовані видання Aerospace Globalnews та Ch-aviation.

Російський торговельний представник Ярослав Тарасюк з цього приводу провів переговори з головою Управління цивільної авіації Ефіопії Йоганнесом Аберою.

Росія прагне укласти угоду щодо «мокрого лізингу» з державною ефіопською авіакомпанією Ethiopian Airlines.

Така оренда передбачає, що літаки постачаються разом із екіпажами, окрім того авіакомпанія африканської країни надаватиме послуги з технічного обслуговування та страхування, недоступні сьогодні російським перевізникам через санкції.

В Управлінні цивільної авіації Ефіопії заявили, що розглянуть цю заявку після консультацій, оскільки більшість парку ефіопських авіакомпаній також перебуває в лізингу, і на переуступлення техніки їм потрібно буде отримувати дозвіл у власників. Крім того, ефіопським перевізникам не вистачає літаків і для власних потреб.

Через санкції у цивільній авіації РФ склалася катастрофічна ситуація. За даними Росавіації, тільки за 2024 рік з цивільного авіапарку перевізники вимушено вивели 58 суден. За цей сталося понад 200 інцидентів з пасажирськими літаками російських компаній.

Нагадаємо, 24 липня в Амурській області РФ розбився пасажирський літак Ан-24, на борту якого перебувало 49 росіян. цей літак був виготовлений майже 50 років тому. Проте, за інформацією авіаслужб, його сертифікат льотної придатності був подовжений до 2036 року.

Раніше у російському Забайкаллі упав літак Ан-2 з пасажирами на борту.

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