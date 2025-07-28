Коллапс в аэропортах России: "Аэрофлот" сообщил о сбое в системах

Россияне никуда не летят / © Associated Press

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В понедельник, 28 июля, крупнейшая авиакомпания РФ «Аэрофлот» заявила о сбое в своих информационных системах, что может повлечь задержки и отмену рейсов.

Об этом пишет Reuters.

«В результате ожидаются корректировки расписания для некоторых рейсов, в частности задержки и отмены», — заявили в «Аэрофлоте».

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По данным компании, специалисты работают над возобновлением работы с обслуживанием. В то же время, там не объявили причины сбоя и его масштабы.

Отметим, что после вторжения в Украину Евросоюз и США наложили санкции на российские авиакомпании. Под запрет попали поставки запчастей и обновление программного обеспечения для западных самолетов в России.

Напомним, 24 июля разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 49 россиян. Это произошло в Амурской области РФ.