Клещ может заразить не сразу: медик объяснил, когда риск наиболее высок

Клещ / © Associated Press

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Укус клеща может иметь серьезные последствия, если паразита вовремя не заметить и не удалить. Самая распространенная ошибка после прогулки по природе — не осмотреть тело сразу после возвращения домой.

Об этом рассказал фельдшер и инструктор по оказанию первой помощи Матеуш Вавришук, который сам заболел боррелиозом после укуса клеща, передает Onet.

По его словам, в случае с клещами время имеет решающее значение. Чем раньше человек заметит паразита на коже и удалит его, тем ниже риск заражения болезнями, которые он может переносить.

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"Важнейшее правило при удалении клеща — время имеет значение. Чем раньше мы заметим его на коже и удалим, тем меньше вероятность заразиться болезнью Лайма, если клещ инфицирован", — пояснил медик.

Вавришук рассказал, что сам допустил две ошибки: поехал на короткую велопрогулку в лес без защитных средств и не осмотрел себя внимательно после возвращения.

По его словам, клещи были очень маленькими, поэтому он заметил их только через два дня. К тому моменту риск заражения уже был значительно выше.

"Если бы я удалил паразита в течение часа после укуса, у меня не было бы шансов заразиться боррелиозом", — отметил он.

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Стоит ли ехать в больницу с клещом

Медик объясняет: если человек заметил клеща, не всегда следует сразу ехать в больницу или отделение неотложной помощи. Там пациента с такой проблемой могут поставить в конец очереди, а клещ будет в это время оставаться на коже.

По словам Вавришука, само продолжительное ожидание может повысить риск заражения, если паразит инфицирован.

"Если мы принесем клеща к врачу или в отделение неотложной помощи, можем повысить риск заражения боррелиозом. В очереди можно провести много часов, а клещ в это время будет делать свое", — пояснил он.

Как правильно удалить клеща

По словам медика, для удаления клеща не обязательно иметь специальный набор. Во многих случаях достаточно аккуратно удалить его самостоятельно, желательно в перчатках или через стерильную марлевую салфетку.

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Для очень маленьких клещей может понадобиться пинцет. Главное — действовать быстро и не ждать несколько часов в поисках специальных инструментов.

В то же время есть ситуации, когда лучше обратиться к врачу. К примеру, если под кожей осталась значительная часть паразита и человек не уверен, что сможет безопасно его удалить.

Если же после удаления осталось лишь маленькое черное пятнышко, то есть часть ротового аппарата клеща, медик советует не паниковать.

Что нельзя делать с клещом

Вавришук отмечает: клеща нельзя прижигать, заливать спиртом, смазывать маслом, кремами, мазями или лаком для ногтей.

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Такие действия могут заставить паразита глубже проникать в кожу или спровоцировать выброс содержимого пищеварительной системы, что повышает риск инфицирования.

"Ни в коем случае нельзя прижигать клеща, наносить на него лак, спирт, масло, кремы или мази", — предупредил медик.

За местом укуса надо следить несколько недель

Даже после удаления клеща важно не терять бдительности. Место укуса следует наблюдать не один-два дня, а в течение нескольких недель.

Одним из самых известных симптомов боррелиоза является мигрирующая эритема — покраснение на коже, которое может появиться не сразу. Кроме того, сыпь бывает не у всех.

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Сам Вавришук рассказал, что его анализы сначала были отрицательными, но впоследствии оказались ложными. Из-за этого он на время потерял бдительность.

Позже у него снова появилась сыпь, а также другие симптомы боррелиоза – усталость и боль в суставах. Именно это помогло увязать ухудшение самочувствия с укусом клеща.

Медик советует обращаться к врачу при любых тревожных симптомах, даже если после контакта с клещом прошло несколько недель или месяцев.

Как уменьшить риск укуса

По словам Вавришука, клещей не нужно панически бояться, но следует серьезно относиться к риску боррелиоза. Во время прогулок в лесу, парках или местах с высокой травой следует использовать защитные средства, а по возвращении домой внимательно осматривать тело.

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Особенно тщательно следует проверять участки, где клещи могут оставаться незаметными: подмышки, пах, шею, участок за ушами, сгибы колен и локтей.

Ранее сообщалось, что в сезон активности клещей специалисты напоминают о риске заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом. Лесники советуют соблюдать простые правила защиты и использовать подручные средства, которые могут помочь обнаружить клещей еще до укуса.

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