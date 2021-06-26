Маск пошутил о вторжении в Россию: "Время решает все"

Маск пошутил о вторжении в Россию: "Время решает все"

Миллиардер любит шутить в социальных сетях.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил о вторжении в Россию Наполеона Бонапарта. Миллиардер опубликовал мэм, после чего у пользователей социальной сети появились вопросы. Он отметил, что "время решает все".

Об этом стало известно на странице Илона Маска в Twitter.

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Маск опубликовал мэм, посвященный попытке французского императора Наполеона Бонапарта захватить Российскую Федерацию. Мем изображает, как Наполеон рассказывает жене Жозефине Богарне, что он хочет вторгнуться в Россию, после чего она спрашивает, собирается ли он это сделать летом.

Timing is everything pic.twitter.com/B6HDB5kS4G — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Как пишут пользователи Twitter, они понимают смысл юмора. Так, армия Бонапарта вторглась в Российскую империю в 1812 году и потерпела поражение. Историки пишут, что одним из решающих факторов поражения французов оказались зимние холода. Французская армия не была приспособлена к таким низким температурам, поэтому проиграла.

Напомним, одна фраза Илона Маска в Twitter обошлась Tesla в 14 млрд долларов. 1 мая Маск на своей странице в Twitter написал следующее: Стоимость акций Tesla слишком высокая, как по мне.

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