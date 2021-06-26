Ломаченко - Накатани: украинец и японский "великан" сделали вес перед боем (видео)

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях возвращается в ринг.
Украинский боксер Василий Ломаченко и японец Масаеши Накатани прошли процедуру взвешивания накануне очного поединка, который состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Оба соперника уложились в рамки легкого веса. Итоги взвешивания: Ломаченко - 61,05 кг; Накатани - 60,96 кг. После этого Василий и Масаеши стали участниками дуэли взглядов.
Today, the face-off is all business. Go time.— Top Rank Boxing (@trboxing) June 25, 2021
⚖️ @VasylLomachenko - 134.6 lbs
⚖️ @boxingnakatani - 134.4 lbs#LomaNakatani | TOMORROW | ESPN+ - 10pm ET pic.twitter.com/lusNgcFniK
Интересно, что Накатани - самый большой соперник Ломаченко в его карьере, если смотреть на габариты:
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани. Начало поединка - около 05:00 по киевскому времени 27 июня.
- 33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Василий потерял чемпионские пояса в поединке с американцем Теофимо Лопесом.
- На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 - нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 года стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.