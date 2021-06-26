Ломаченко - Накатани: украинец и японский "великан" сделали вес перед боем (видео)

Ломаченко - Накатани: украинец и японский "великан" сделали вес перед боем (видео)

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях возвращается в ринг.

Украинский боксер Василий Ломаченко и японец Масаеши Накатани прошли процедуру взвешивания накануне очного поединка, который состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Оба соперника уложились в рамки легкого веса. Итоги взвешивания: Ломаченко - 61,05 кг; Накатани - 60,96 кг. После этого Василий и Масаеши стали участниками дуэли взглядов.

Интересно, что Накатани - самый большой соперник Ломаченко в его карьере, если смотреть на габариты:

instagram.com/boxingukraineboxing

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани. Начало поединка - около 05:00 по киевскому времени 27 июня.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Василий потерял чемпионские пояса в поединке с американцем Теофимо Лопесом.

в поединке с американцем На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 - нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 года стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.

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