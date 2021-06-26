Впервые для туристов: в Риме откроют подземелье Колизея, где гладиаторы ждали бой

Впервые для туристов: в Риме откроют подземелье Колизея, где гладиаторы ждали бой

Реставрация итальянского Колизея продолжается более 10 лет.

Посетители римского Колизея впервые получат возможность исследовать гипогей — подземные комнаты и коридоры, в которых к своим смертельным боям готовились гладиаторы.

Как пишет The Guardian, в восстановлении исторического памятника итальянским властям помогал модный дом Tod's, который вложил в проект 25 млн евро.

С 2010 года посетителям была доступна лишь небольшая часть невидимого для зрителей гипогея, что находится под ареной амфитеатра. После реконструкции в подземелье появились проходы, позволяющие исследовать туннели и комнаты.

Первый этап проекта охватывал очистку фасада Колизея, а заключительная часть в 2024 году будет включать восстановление галерей и системы освещения, а также строительство нового центра для посетителей.

Напомним, в Риме реставрируют пол Колизея. Правительство Италии одобрило план, который позволит посетителям арены осмотреть ее с того места, где сражались гладиаторы.

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