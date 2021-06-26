Вперше для туристів: у Римі відкриють підземелля Колізею, де гладіатори чекали на бій

Реставрація італійського Колізею триває понад 10 років.
Відвідувачі римського Колізею вперше отримають можливість дослідити гіпогей - підземні кімнати і коридори, в яких до своїх смертельних боїв готувалися гладіатори.
Як пише The Guardian, у відновленні історичної пам'ятки італійській владі допомагав модний будинок Tod's, який вклав у проєкт 25 млн євро.
Від 2010 року відвідувачам була доступна лише невелика частина невидимого для глядачів гіпогея, що перебуває під ареною амфітеатру. Після реконструкції у підземеллі з'явилися проходи, що дозволяють досліджувати тунелі та кімнати.
Перший етап проєкту охоплював очистку фасаду Колізею, а заключна частина у 2024 році буде включати відновлення галерей і системи освітлення, а також будівництво нового центру для відвідувачів.
Нагадаємо, у Римі реставрують підлогу Колізею. Уряд Італії схвалив план, який дозволить відвідувачам арени оглянути її з того місця, де билися гладіатори.