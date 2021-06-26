Ілон Маск пожартував про вторгнення до Росії: "Час вирішує все"

Ілон Маск пожартував про вторгнення до Росії: "Час вирішує все"

Мільярдер полюбляє жартувати у соціальних мережах.

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск пожартував про вторгнення до Росії Наполеона Бонапарта. Мільярдер опублікував мем, після чого у користувачів соціальної мережі з'явилися питання. Він зазначив, що "час вирішує все".

Про це стало відомо на сторінці Ілона Маска в Twitter.

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Маск опублікував мем, присвячений спробі французького імператора Наполеона Бонапарта захопити Російську Федерацію. Мем зображує, як Наполеон розповідає дружині Жозефіні Богарне, що він хоче вторгнутися до Росії, після чого вона питає, чи збирається він це зробити влітку.

Timing is everything pic.twitter.com/B6HDB5kS4G — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Як пишуть користувачі Twitter, вони розуміють сенс гумору. Так, армія Бонапарта вторглася до Російської імперії у 1812 році і зазнала поразки. Історики пишуть, що одним з вирішальних чинників поразки французів виявилися зимові холоди. Французська армія не була пристосована до таких низьких температур, тому програла.

Нагадаємо, одна фраза Ілона Маска в Twitter обійшлася Tesla в 14 млрд доларів. 1-го травня Маск на своїй сторінці у Twitter написав наступне: Вартість акцій Tesla занадто висока, як на мене.

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