Миллионер ни разу не спал в одной кровати с любимой: причина вас удивит

Сон против молодости: почему биохакер Брайан Джонсон спит отдельно от своей любимой / © Credits

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Известный американский биохакер и основатель стартапа по долголетию Blueprint Брайан Джонсон раскрыл неожиданную деталь своих личных взаимоотношений. Несмотря на то, что он находится в отношениях со своей избранницей Кейт Толо почти четыре года, они ни разу не спали в одной постели.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Биохакер Брайан Джонсон, никогда не стесняющийся делиться интимными подробностями из своей жизни, недавно признался, что никогда не спал в одной постели со своей девушкой Кейт Толо, с которой они прожили почти четыре года.

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Брайан Джонсон с любимой / © скриншот с видео

В видео, опубликованном в социальных сетях, магнат долголетия объяснил причину использования отдельных кроватей и что наука говорит об этом выборе.

Хотя отдельный сон пар часто считается признаком проблем, все больше людей переходят на две кровати и даже два дома.

Главная причина такого решения — борьба за качество сна, которую Джонсон считает фундаментальным фактором сохранения молодости. Биохакер убежден, что общий сон с партнером влечет за собой слишком много ночных микропробуждений, что ухудшает восстановление организма и ускоряет биологическое старение.

«Для некоторых пар общий сон улучшает отдых. Для других отдельные кровати могут спасти сон или отношения. А может быть, и то, и другое», — отметил Джонсон.

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Что говорит наука об общем и отдельном сне

Биохакер признает, что научные данные по этому вопросу разделились:

Аргументы за отдельный сон: Исследование 2020 года с участием 55 пар показало, что партнеры просыпаются около шести раз в ночь из-за движений или шума друг друга. Кроме того, статистика свидетельствует, что женщины, как правило, спят хуже, если делят кровать с мужчиной. В то время как мужчины спят лучше с партнершей.

Аргументы за общий сон: Исследование 12 пар выявило, что сон вместе увеличивает фазу быстрого сна (REM) на 10% и синхронизирует циклы сна. А опрос 2022 среди 1000 взрослых показал, что спящие вместе люди реже жалуются на бессонницу, тревожность и депрессивные состояния.

«Сонный развод» становится мировым трендом

Практика уединенного сна (так называемый «сонный развод» или sleep divorce) все больше теряет статус табу. Согласно опросу Американской академии медицины сна, около 35% американцев периодически или постоянно спят в отдельных комнатах от своих партнеров.

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Специалисты отмечают, что такой подход помогает избежать бытовых конфликтов из-за храпа или разного графика жизни, сохраняя при этом здоровье и гармонию в отношениях.

Ранее после неизлечимого диагноза биохакер Брайан Джонсон заявил, что создал «клон себя новорожденного».

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