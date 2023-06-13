Молния пробила дыру в церкви и сбила крест - фото

В этот момент никого не было в здании.

В Великобритании в церковь ударила молния.

Это произошло в часовне Хеврона в Реуле, графство Денбишир, пишет BBC.

Молния нанесла серьезный ущерб, выбив окна, оставив значительную дыру в небольшом здании и сбив большой крест, который раньше был на крыше церкви. А щебень разлетелся более чем на 40 метров.

120-летнее здание было повреждено около 19:30 вечером 10 июня, когда начался сильный ливень и гроза.

Молния нанесла серьезный ущерб, выбив окна, оставив дыру и сбив большой крест / Фото: BBC

К счастью, в это время в здании никого не было и никто не пострадал.

Фотограф Брэд Бизли быстро прибыл, чтобы проверить, что произошло при виде вспышки вблизи своего дома.

Он сказал, что шторм усиливался в течение некоторого времени с громом около 45 минут, когда погода ухудшилась.

"Следующее, что произошло, была массивная вспышка примерно на той же высоте, что и мы, — она была такой же высотой, как деревья на склоне горы. Это было страшно. Был большой взрыв", — сказал Брэд.

Молния ударила в церковь / Фото: BBC

Молния отключила электричество в его доме и ударила по всей долине, включив сигнализацию ближайших автомобилей.

К тому времени, когда Брэд и его сын подъехали к церкви, пожарные команды уже были там.

"Был сбит крест, выбиты передние окна, а примерно в 40 метрах от них валялись обломки. Я видел подобные удары молнии в Южной Африке, но не в Великобритании", — продолжил он.

В заявлении пожарной службы Северного Уэльса предупредили общественность, что здание может быть опасным.

Напомним, женщина после удара молнии заявила о "сверхъестественном даре". Она рассказала, что теперь может.

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