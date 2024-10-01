Мужчина съел 720 яиц в месяц: его эксперимент закончился неожиданно

Мужчина говорит, что не стоит бояться есть яйца.

Доктор философии в области метаболизма человеческого мозга в Оксфордском университете, который сейчас учится в Гарвардском университете на врача, Ник Норвиц провел эксперимент: он в течение 28 дней съел 720 яиц.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

После месячного эксперимента уровень "плохого" холестерина липопротеинов низкой плотности у Ника фактически снизился на 20 процентов, что опровергает расхожее мнение о том, что избыточное количество яиц приводит к повышению уровня холестерина. Именно для этого мужчина и проводил эксперимент.

Мужчина питался по 2 раза в день – утром и вечером. За один прием пищи доктор съедал 12 яиц. Это блюдо он готовил в разных вариациях, добавляя овощи и белки. Ник ограничивал употребление только углеводов.

"Я спал по семь часов в сутки, съедал 3200 калорий в день и не поправился и не похудел. Я занимался спортом, как и всегда, около часа в день — обычно силовыми упражнениями. Я человек с высоким уровнем энергии, если хотите, и достаточно спортивная", — рассказал мужчина.

Ник Норвиц говорит, что целью его эксперимента было доказать людям, что не стоит бояться яиц.

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