Насколько вы обидчивы: выберите лягушку и узнаете (визуальный тест)

Пройдите этот тест на обидчивость, чтобы узнать больше о себе.

Пора покопаться в себе. Чувствуете ли вы когда-нибудь обиду или озлобленность на других? Вы когда-нибудь задумывались, почему это может быть?

Наш визуальный тест поможет вам найти ответ.

Так что не ждите – посмотрите на рисунок и выберите лягушку. Пора внимательнее присмотреться к своим самым сокровенным эмоциям и понять, почему вы можете испытывать обиду в определенных ситуациях.

Тест Фото: Абмейервуд

Лягушка 1

Люди, выбравшие лягушку номер один, как правило, очень терпеливы к себе и окружающим. Они понимают, что для развития событий нужно время, поэтому подходят ко всему с долгосрочной перспективой, а не ждут результатов сразу.

Эти люди могут сохранять спокойствие в сложных ситуациях и имеют равный подход к жизни в целом. Они, как правило, не держат бед и не обижаются.

Лягушка 2

Выбравшие лягушку номер два, скорее всего спокойно воспримут разочарование. Они готовы к жизненным взлетам и падениям. Они не разрешают разочарованием охватить себя.

Они понимают, что жизнь непредсказуема и не ждут совершенства ни от себя, ни от других. Эти люди ценят то, что имеют и не тратят время на негатив.

Лягушка 3

Выбравшие лягушку номер три, как правило, очень оптимистично смотрят на свое будущее и окружающий мир.

Они охотно идут на риск и используют новые возможности, даже если результат не гарантирован. Они рассматривают вызовы как опыт обучения и извлекают максимум из каждой ситуации.

Эти люди ищут серебряную подкладку в каждом облаке и сосредотачиваются на положительных аспектах жизни.

Те, кто выбирает лягушку номер три, как правило, редко держат обиду, предпочитая сосредотачиваться на положительных сторонах жизни.

Лягушка 4

Люди, выбирающие лягушку номер четыре, как правило, реагируют гневом и раздражением, когда что-то идет не по плану.

Они часто ощущают обиду на людей или ситуации, вызывающие у них разочарование. Они могут стать достаточно опасными, если почувствуют, что стали мишенью.

Помните, что этот тест был только для развлечения и не имеет научной ценности. Так что не воспринимайте его слишком серьезно.

А еще пройдите личностный тест, выбрав чизкейк, и узнайте, что самое важное для вашего счастья.

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