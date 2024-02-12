Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Не могли встать: пьяные лыжники заблокировали трассу на склоне горы (видео)

Не могли встать: пьяные лыжники заблокировали трассу на склоне горы (видео)

Не могли встать: пьяные лыжники заблокировали трассу на склоне горы (видео)

Пьяные лыжники заблокировали трассу / Фото: скриншот с видео

Спуск был заблокирован.

На престижном горнолыжном курорте Ишгл в Австрии пьяные лыжники заблокировали трассу.

Об этом сообщает BILD.

Там состоялась вечеринка Après-Ski ("После лыж"). После целого дня катания лыжники на закате выпили спиртное и остались на склоне.

В результате спуск был заблокирован десятками нетрезвых участников вечеринки. Между ними можно было только пройти.

Некоторые кувыркались в сугробах, другие лежали на снегу и не могли встать.

Видео пьяных лыжников на элитном курорте собрали в социальных сетях более 50 миллионов просмотров.

Напомним, альпинистов на Эвересте обязали забирать с собой собственные фекалии, поскольку гора стала вонять. Теперь им придется приносить их обратно в базовый лагерь для утилизации.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация