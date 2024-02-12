Не могли встать: пьяные лыжники заблокировали трассу на склоне горы (видео)

На престижном горнолыжном курорте Ишгл в Австрии пьяные лыжники заблокировали трассу.

Об этом сообщает BILD.

Там состоялась вечеринка Après-Ski ("После лыж"). После целого дня катания лыжники на закате выпили спиртное и остались на склоне.

В результате спуск был заблокирован десятками нетрезвых участников вечеринки. Между ними можно было только пройти.

Некоторые кувыркались в сугробах, другие лежали на снегу и не могли встать.

Drunk skiers блокирован склон в Австрии.



An Après-Ski ("After skiing") партия была основана на престижном Ischgl ski resort. pic.twitter.com/fzgPGIBSsq — SSN News (@Grogozak) February 11, 2024

Видео пьяных лыжников на элитном курорте собрали в социальных сетях более 50 миллионов просмотров.

Напомним, альпинистов на Эвересте обязали забирать с собой собственные фекалии, поскольку гора стала вонять. Теперь им придется приносить их обратно в базовый лагерь для утилизации.

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