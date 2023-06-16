Посадите обычную траву — и избавитесь от проблем: мыши будут обходить огород стороной

Чтобы избавиться от мышей на участке, не нужно использовать опасные для здоровья химикаты. Оказывается, эти грызуны не любят некоторые растения.

Что же это за растения, которые можно посадить у огорода или в саду, чтобы мыши навсегда забыли дорогу к вашему участку?

Мята или мелисса

Это многолетние травы, поэтому вам не придется высаживать их каждый год. Их можно не только высевать. Из мяты или мелиссы можно создать отпугиватели грызунов, если разбрасывать высушенные травы вокруг деревьев или кустов, корни которых подгрызают мыши. Дополнительно у вас будут ароматные специи, которые можно добавлять в блюда и напитки.

Нарциссы

Отпугивают мышей не самые цветы, а луковицы этого растения. Если вам нужно оградить огород от вредителей, выкопайте луковицы нарциссов летом и вкопайте их по грядкам, а затем накройте сверху мульчей. От мышей также способны защитить луковицы еще одних весенних цветов – тюльпанов.

Болотный багульник

Это растение среди садоводов еще известно как природный репеллент, ведь его запах способен отпугнуть не только мышей, но и других вредителей. Если мыши поселились на вашем огороде, рекомендуется заложить вход в их норы стеблями этого растения.

Чернокорень лекарственный

Недаром это растение в народе называют "мышогоном", ведь его запах очень не нравится грызунам. А еще семена у растения колючие и шершавые, имеют цепкую поверхность, поэтому остаются на шерсти мышей, создавая дискомфорт.

Репейник

Еще одно растение с цепкими семенами, которые отпугивают мышей. Можно не высаживать репейник у себя на огороде, а просто разбрасывать его семена грядками или в ящиках с собранным урожаем.

Обычная полынь

Аромат полыни отпугивает мышей, поэтому специалисты рекомендуют высаживать его вдоль периметра сада. А еще можно разбрасывать ветки этого растения на грядках, чтобы уберечь от грызунов урожай.

Аптечная ромашка

Многие вредители не любят запаха этого растения. Поэтому ее рекомендуется высаживать на участке. Тем более что она выглядит довольно декоративно и поможет создать красивые композиции. Также стебли ромашки можно разбрасывать в местах хранения урожая.

Пижмо

Запах этого растения также отпугивает мышей. Поэтому ее высаживают рядом с картофелем, морковью, свеклой, ведь именно эти корнеплоды больше всего страдают от нашествия грызунов.

Белый донник

Это растение содержит кумарин – вещество с очень сильным ароматом. Мыши его чрезвычайно сильно боятся и всегда обходят стороной места, где донник растет.

Череда трехраздельное

Аромат этого растения отпугивает грызунов, а его шероховатые семена, цепляющиеся к шерсти мышей, приносят дискомфорт. Поэтому рекомендовано высадить череду недалеко от огорода, тогда мыши точно не будут подгрызать урожай.

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