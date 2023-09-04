Решить головоломку смогут только самые сообразительные: найдите число 24 (фото)

Эта игра гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Если вы любите головоломки и интересные игры на смекалку, эта загадка вам понравится. Участникам предоставляется всего пять секунд для того, чтобы найти число 24 из списка перевернутых.

Интересную головоломку опубликовало издание The Mirror.

Да, игрокам нужно всего за пять секунд найти верно написанное число 24. Сделать это не так-то просто, поскольку всего таких чисел в таблице – десятки, однако все они перевернуты, что создает условную оптическую иллюзию.

Найдите число 24 среди перевернутых цифр / Фото: mirror.co.uk

Эта игра гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд – все потому, что она ограничена временем, за которое нужно выполнить задание. Найти же правильно написанную цифру за отведенное время смогут люди с острым зрением.