Рой комаров "захватил" самолет и атаковал пассажиров — видео

Мексиканский рейс был задержан на несколько часов после того, как салон атаковал рой комаров.

Об этом пишет nypost.com.

Нападение с воздуха произошло 6 октября на борту самолета Volaris, который должен был лететь из Гвадалахары в Мехико.

Путешественники даже не подозревали, что они были не единственными пассажирами в салоне. На кадрах, снятых пассажиркой по имени Элизабет, видно, как бортпроводники отчаянно размахивают руками и выпускают в воздух репеллент от насекомых.

Сначала рейс должен был вылететь в 16:30, но кусачие нарушители заставили самолет отложить вылет до 19:00.

Пока непонятно, как комары проникли в самолет, однако это не в первый раз, когда они садятся на рейс в международном аэропорту Гвадалахары. Местные СМИ указали на аналогичный инцидент, произошедший на борту самолета Volaris в 2019 году.

Сообщается, что район аэропорта является идеальной средой для "распространения комаров, поскольку он расположен вблизи районов с наводнениями и обильной растительностью, а также некоторых загрязненных прилегающих водоемов". Это также связано с погодными условиями.

Напомним, в Великобритании туристку сняли с рейса из-за пота. Она утверждает, что авиакомпания назвала ее "непригодной" для полета.

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